Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var
İzmir polisi, genellikle avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmaları, Google'dan aradıklarını söyleyip; firma ve şirketleri haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 18 şüpheli gözaltına alındı.
3 MİLYON LİRALIK VURGUN
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, arama yapılan çağrı merkezinin Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösterdiği, olayla ilgili çok sayıda mağdurun olduğu ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde edildiği belirlendi. 22 Aralık tarihinde adresi önceden belirlenen çağrı merkezine, polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, çağrı merkezi çalışanı 24 şüpheli yakalandı.
SÖZDE GOOGLE SÖZLEŞME EVRAKLARI ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşları arama yapmakta kullandıkları 24 adet laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV’ler, sözde Google sözleşme evrakları ve müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 6 şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.