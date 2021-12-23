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Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var

Türkiye genelinde çok sayıda işletmeyi ünlü arama motoru Google adına arayarak para sızdıran şebeke üyelerinin ofis olarak kullandığı çağrı merkezine polis operasyonu düzenlendi.

23 Aralık 2021 Perşembe 16:33
Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var

Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var



İzmir polisi, genellikle avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmaları, Google'dan aradıklarını söyleyip; firma ve şirketleri haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmalarını Google çözüm ortağından aradıklarını söyleyerek, Google Maps üzerinden güncelleme yapılmadığı takdirde harita üzerinden bilgilerin kalıcı olarak silineceğini ve artık Google arama motorunda iş yerinin gözükmeyeceği, bu işlemin yapılabilmesi için 500 TL ile 1500 TL arası ödeme yapılması gerektiği, bu ödemelerin kargo şirketi ile kapıda yapıldığının söylenerek vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, çağrı merkezinin söylediklerini kabul eden firmaların herhangi bir hizmet almadıkları da şikayetçi olan mağdurların beyanları ve ihbarları üzerine tespit edildi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, arama yapılan çağrı merkezinin Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösterdiği, olayla ilgili çok sayıda mağdurun olduğu ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde edildiği belirlendi. 22 Aralık tarihinde adresi önceden belirlenen çağrı merkezine, polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, çağrı merkezi çalışanı 24 şüpheli yakalandı.

SÖZDE GOOGLE SÖZLEŞME EVRAKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşları arama yapmakta kullandıkları 24 adet laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV’ler, sözde Google sözleşme evrakları ve müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 6 şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 

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