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Sahte Hızır Rafet Efendi kurbanların evine arsasına çökmüş

Kendisini ermiş, Hızır Aleyhisselam, evliya olarak tanıtarak çok sayıda vatandaşı dolandıran Rafet Efendi sahte ismini kullanan zanlı ile 15 kişi için karar çıktı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:33
Sahte Hızır Rafet Efendi kurbanların evine arsasına çökmüş

Sahte Hızır Rafet Efendi kurbanların evine arsasına çökmüş



Kocaeli'de vatandaşların dini duygularını kullanarak mülk edindiği iddia edilen 'Rafet Efendi' takma isimli zanlı ve beraberindeki kişilere mahkeme heyeti tarafından toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile 66 bin 160 TL para cezası verildi.

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev, arsa ve paralarını aldıkları iddiası ile yargılanan ‘Rafet Efendi’ takma isimli şahıs ve beraberindeki kişilerin karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, ‘Rafet Efendi’ ve beraberindeki 3 kişiye toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 66 bin 160 TL para cezasına çarptırdı.

Kocaeli’de kendisini 'Hızır Aleyhisselam', ‘evliya’, ‘mümin’ olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası aldığı iddiasıyla 15 şahıs yakalanmıştı. Gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Şaban Ö. ve beraberindeki 14 üyesini hakkında istenilen cezalar açıklandı. Kendisini 'Hızır Aleyhisselam', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan, Allah'la doğrudan görüştüğünü iddia ederek 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddiasıyla 11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan, daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Şaban Ö. ve beraberindeki 14 sanığın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

TOPLAM 9 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS VE 66 BİN 160 TL PARA CEZASI

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yargılanan 15 sanığın duruşması bugün görüldü. Görülen duruşmaya taraf avukatları ve tutuksuz sanıklardan Abdülkerim Y. ve Yaşar S. katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Şaban Ö.’nün ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ ve kullandığı unvanlardan dolayı toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanıklardan Abdülkerim Y., ve Yaşar S., Yaşar D.’nin ise dolandırıcılık suçlarından her birine ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis ve toplam 46 bin 500 TL para cezasına hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Rafet EfendiSahte Hızır
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