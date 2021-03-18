Sahte İETT amiri ortalığı karıştırdı



İstanbul'da Arnavutköy Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde maske tartışması sırasında vatandaşlara 'Vatan haini' diye çıkışan ve kendisini İETT'de şef olarak tanıtan kişinin kurumla ilgisi bulunmadığı ortaya çıktı.

Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde yolcular ile İETT'de şef olduğu iddia edilen şahıs arasında maske tartışması yaşandı. Şef olduğu iddia edilen şahıs vatandaşları 'vatan haini' olmakla suçladı. Otobüste bulunan yolcularla uzun süre tartışan ve şef olduğu iddia edilen şahıs, otobüs şoförüne 'polisi gördüğün anda dur' şeklinde talimatlar verdi.

YOLCULARI VATAN HAİNLİĞİ İLE SUÇLADI

Uzun süren tartışma sırasında sürücü, ‘Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin’ derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu. Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden ve şef olduğu iddia edilen şahıs, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı.

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan tartışma anları anbean kameralara yansırken bir süre sonra tarafların sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.

İETT'den konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde, kendini "İETT'de amir" diye tanıtan bir kişiyle yolcular arasında maske nedeniyle bir tartışma yaşandığı, olay sırasında bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerin pek çok haber kanalı ve internet sitesinde yayınlandığı görülmüştür. "İETT'de amir" olduğunu söyleyerek diğer yolculara hakaret eden kişinin kurumumuzla hiçbir ilgisi yoktur. Habere konu olan otobüsün şoförü, tartışmanın ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek söz konusu kişi hakkında şikayetçi olmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

HES KODU OLMAYAN YAŞLI KADINI OTOBÜSTEN İNDİRDİLER

Bir diğer tartışma Arnavutköy'de oldu. Otobüse binen yaşlı bir kadın HES kodu olmayınca, otobüsten indirilmek istendi. Otobüs şoförünün yanı sıra yolcular da yaşlı kadına tepki göstererek, otobüsten indirmek istedi. Yaşlı kadın otobüsten inene kadar otobüs hareket etmedi.

DURAKTA DURMADIN TARTIŞMASI

Bir başka tartışma da Başakşehir, Sultangazi arasında sefer yapan otobüste oldu. 2 gün önce 78C Fenertepe Yunus Emre Mahallesi hattında çalışan otobüsün şoförü ile kadın yolcu arasında, 'durakta durmadın' diye tartışma çıktı. Tartışmaya diğer yolcular da dahil oldu. Otobüs şoförünün "Durakta durmak zorunda değiliz" dediği öne sürülürken, tartışma bir süre sonra sonlandı.