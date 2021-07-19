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Sahte kadın hakim, gerçek savcı ile evlendi

HSYK atamaları listesinde kendi adı ve soyadı ile aynı olan bir isim görünce sahte kimlik yaptıran Zeliha Özdemir, yalanına kendi de inandı. Gerçek bir hakimle nikah masasına oturdu, foyası ortaya çıkınca olanlar oldu!

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:12
Sahte kadın hakim, gerçek savcı ile evlendi

Sahte kadın hakim, gerçek savcı ile evlendi


Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu  Zeliha Özdemir, ailesine ve çevresindekilere Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu söylüyordu. Bu yalanını okulu bitirince de sürdüren Özdemir, HSYK atamaları sırasında adı ve soyadı aynı olan bir isim görünce sicil numarasını da kullanarak kimlik bastırdı. Hakim ve savcılara ayrıcalık tanıyan tüm indirim ve imkanlardan faydalanırken Antalya'da görevli Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile sahte ünvanıyla nikah masasına oturdu.


Antalya'da Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu Zeliha Özdemir, kendisine hakim-savcı kimliği bastırdı. Antalya'da görevli Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer'i bile kandırıp nikah kıydı. Sahte hakim olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.


Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 2017'de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti. Gördükleri sonrasında şeytani bir plan yapan Özdemir, sahte hâkimsavcı kimlik kartı bastırdı.

Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı.

CUMHURİYET SAVCISI İLE EVLENDİ

Antalya Adliyesi'ne giderek önce müstakbel kocasına, ardından sözde meslektaşlarına kendisini Çeşme hâkimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söylüyordu. Özdemir, yalanlarıyla hâkim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile evlendi. Gerçek hâkim- Zeliha Özdemir ise Ceza Mahkemesi hâkimiydi. Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuuatını tartışıp bir çok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu.

YALANINA KENDİ DE İNANDI

Geçtiğimiz 5 Nisan günü Antalya Havaalanı'ndan gelirken hazırladığı sahte kimliği çantasında bulamayan Özdemir, sahte kimliğin verdiği gerçekçiliğe o kadar kendini kaptırmıştıki, havaalanı polis merkezi amirliğine başvurarak kimliğini kaybettiğine dair başvuruda bulundu. Ancak bir saat sonra kimliğinin sahte olduğunu hatırlayıp başvurusunu geri çekti.

16 TEMMUZ'DA TUTUKLANDI

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in oyunu HSK'nın atama listesiyle son buldu. Savcı Alper Tunçer, HSK'yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK'dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, Zeliha Özdemir'in artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Sahte hâkim olan eşinin sicilini kullandığı gerçek hakim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Savcı Tunçer'in ihbarı sonrası sahte hâkim Özdemir Antalya'da gözaltına alındı. Özdemir, 16 Temmuz'da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunçer ise sahte kimlikli eşine bir de boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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