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Sahte para ile satın aldığı sahte alkolden öldü

Piyasaya bol miktarda sahte para süren çete liderinin, sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. 

30 Eylül 2021 Perşembe 11:45
Sahte para ile satın aldığı sahte alkolden öldü


Sahte para ile satın aldığı sahte alkolden öldü

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen "Benjamin" isimli sahte para operasyonumda 96 kişi yakalanırken, şüphelilerin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürdüğü belirlendi. Örgüt yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın ürettiği sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.


Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen Pazar sahte para şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından ürettikleri sahte dövizleri yüzde 40 komisyon ile satan çeteyi yakın takibe aldı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucunda, örgüt üyelerinin bastıkları sahte paraları Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında piyasaya sürdükleri tespit edilirken, operasyonun detayları Sabah gazetesinin haberinde paylaşıldı. 

SAHTE DÖVİZLERE "BENJAMİN" TÜRK LİRASINA "HALI" DEMİŞLER

Şüphelileri adım adım izleyen, görüştükleri kişileri, kaldıkları evleri, gittikleri kafeleri, iş yerlerini tespit eden polisin bir yıl süren çalışmasının ardından 20 ilde yapılan operasyonda Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalandı. Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp, İnstagram, Facebook üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara Benjamin, Türk Lirasına ise halı, kumaş gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SAHTE PARA İLE ALDIĞI SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ

Soruşturma dosyasında matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Örgüt yöneticisi Cemal Durdubaşın'ın ölümünden dolayı örgüt lideri Ensari V. ile örgütün tüm üyelerinin hastaneye giderek aileye taziye dileklerinde bulundukları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte ParaKalpazanSahte Içki
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