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Sahte psikolog TV programlarına bile katılmış

Ordu’nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. (44) hakkında yasal işlem başlatıldı.

30 Aralık 2022 Cuma 21:01
Sahte psikolog TV programlarına bile katılmış

Sahte psikolog TV programlarına bile katılmış

Kendisine klinik kiraladı, çok sayıda eğitim programına katıldı. Yetmedi yerel TV kanallarında konuşmalar yapan sahte psikolog yakalandı
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada E.E.’nin, Ordu’da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Sahte PsikologAltınordu
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