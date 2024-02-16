Sahte PTT görevlisi boş senet imzalatmış



İzmir polisi kendisini PTT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın vatandaşlara boş senet imzalattığını ortaya çıkardı.

Karşıyaka'da, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebliğ olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dolandırıcıların yeni yöntemi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak yurttaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.

Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işleyen F.Y. adlı şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.

