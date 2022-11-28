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Sahte rezervasyon çetesi 19 sahte şirket kurmuş

Lüks otellerin internet sitelerini kopyaladılar, 19 sahte şirket kurarak paravan siteler üzerinden çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 180 kişiye sahte rezervasyon yaptılar. Çete elemanları için 15 ilde operasyon düzenlendi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:16
Sahte rezervasyon çetesi 19 sahte şirket kurmuş

Sahte rezervasyon çetesi 19 sahte şirket kurmuş


Paravan internet siteleri üzerinden çok yıldızlı lüks otellerin sitelerini taklit ederek müşteri rezervasyonu yapan çeteye 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla 180 turisti dolandıran çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Muğla başta olmak üzere diğer illerde bulunan turistik otellerinin internet sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandırdıkları belirlenen suç örgütünü 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.


180 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR...

Suç örgütünün 19 sahte şirket kurarak, banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte siteler üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 yerli ve yabancı tatilciyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Şüpheliler yönelik 26 Kasım'da Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 sim kart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, 1 pos cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlerie yönelik not defterleri, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca 12 tabanca mermisi ele geçirildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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