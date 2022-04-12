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Sahte tarihi eser dolandırıcıları 25 yıldır aynı yöntemle kandırdı

Türkiye, İran, Irak ve Suriye kökenlilerden oluşan dolandırıcılık şebekesinin akıllara durgunluk veren yöntemi güvenlik güçlerini bile hayrete düşürdü. Her dolandırıcılığın ardından kendilerini ihbar eden zanlılar bakın nasıl kurtulmuş.

12 Nisan 2022 Salı 11:16
Sahte tarihi eser dolandırıcıları 25 yıldır aynı yöntemle kandırdı

Sahte tarihi eser dolandırıcıları 25 yıldır aynı yöntemle kandırdı


İran asıllı dolandırıcılık şebekesi üyelerinin Türkiye'de kurduğu tezgahın çeyrek asırdır tıkır tıkır işlediği, milyonlarca linalık vurgun yaptığı ortaya çıktı. İran'dan kaçak altın sikke getirdikleri yalanıyla Ağrı ve ilçelerinde onlarca kişiye sahte altın satarak dolandıran şebekenin, kendilerini jandarmaya ihbar ettikten sonra mağdurları dolandırdıkları belirlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların akıl almaz şekilde uyguladıkları taktik ve yöntemlerle Ağrı’nın merkezi ile Patnos, Taşlıçay, Hamur, Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde onlarca vatandaşı mağdur ettikleri anlatıldı.

İddianameye göre, sanıklar tuzağa düşürdükleri mağdurlara önce birkaç tane gerçek sikke altın verip kuyumculara test ettirdi. Bu şekilde güven sağlayan dolandırıcılar, ikinci aşamada “Dikkat çekmemek için altınları ahırda saklıyoruz. Gidip getirelim” diyerek sahte altınları aldılar. Dönüş yoluna geçtikleri sırada ise yol güzergâhındaki jandarma karakoluna kendilerini ihbar edip yakalattılar.

TARİHİ ESER OLMADIĞI İÇİN SUÇ OLUŞMUYOR

Dolandırıcılığın püf noktası da burada devreye girdi. Altınlar sahte olup tarihi eser niteliği taşımadığı için 2863 sayılı kanuna muhalefetin yasal unsurları oluşmadığından haklarında takipsizlik kararı verilen sanıklar, bu yöntemle 21 kez dolandırıcılık yaptı. Onlarca kişiden yaklaşık 4,5 milyon liralık haksız kazanç sağladılar.

HER AŞAMADA DOLANDIDILAR

Dolandırıcıların kurdukları tuzak bununla da bitmedi. Dolandırıcılar, yakalandıklarında suçu üstlendikleri için mağdurların güvenini daha çok kazandı. Mağdurlar altınların sahte olduğunu bile anlamadan ikinci kez dolandırılmak için sanıklarla yeniden işbirliğine gitti.

TELEFON DİNLEME KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİLER

Olayın ortaya çıkarılmasından sonra telefonları dinlenen sanıkların telefon görüşmelerinde sahte altınlarla yolculuk yaparken karakollardaki askerlerin kendilerini yakalayıp altınlara el koyması halinde askeri personele her geçiş için 15 bin lira ödeme yapacakları taahhüdünde bulundukları belirlendi.

Ayrıca sanıkların, anlaşmalı olarak yol kontrollerinde kendilerini yakalattıktan sonra satış yapacakları mağdurlara “Zaten suçu biz üstlendik, hem altınlar gitti, hem de gözaltına alındık. Bizim de zararımız büyük” diyerek paralarına el koydukları tespit edildi.

33 BİN SAHTE SİKKE

Sanıkların bu yöntemleri uygularken İran, Suriye, Irak uyruklu kişiler adına açtırdıkları telefon hatlarını kullandıkları ve sık sık numara değiştirdikleri belirlendi. Ele geçirilen 33 bin 484 sikke altının Kars Müze Müdürlünde yapılan test sonucunda tümünün sahte olduğu anlaşıldı. Para kaptıran ve zararlarının giderilmesini isteyen mağdurların sanıklar tarafından silahla tehdit edildikleri bildirildi.

 25 YILDIR BU YÖNTEMLE DOLANDIRIYORLAR

İddianamede Yıldız kod adlı gizli tanık ifadesinde; “Batı illerindeki tarihi eser meraklılarını kandırıyorlar. İzmir'de bir kadını 500 bin lira dolandırdılar. Köy kahvesinde deste deste para sayarak şov yapıyorlar. 25 yıldan beri bu yöntemle haksız para kazanıyorlar” dedi. Rüzgâr kod adlı gizli tanık da, “Nihat K., ‘Bizimle çalış sana pay verelim’ dedi. Cumaçay Karakol komutanıyla görüşüp yol aramalarında yardımcı olması halinde ona da pay vereceğini söyledi” dedi.

 “İSTİHBARATÇI ASTSUBAYA PAY VERİYORDUM”

Etkin pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı olan Ş.A, ise “Altın dolandırıcıları benim istihbaratla çalıştığımı bildikleri için sahte altınları jandarmaya yakalatmam için bana para veriyordu. Bende Aydın ve Metin’in K.’nın bana verdiği bilgileri istihbarat astsubayı B.Ü’ye bildirirdim. B.Ü. de sahte altınları kendi ekibine yakalatıyordu. Bana verilen paradan B.Ü.’ye de pay veriyordum. Bir ay önce B.Ü. bana, ‘Senin hakkında soruşturmalar açıldı, dikkatli ol konuşma' diye beni tembihledi. Benim görevim sadece altınları para karşılığı yakalatmaktı” dedi.

GERÇEĞİNİ TEST ETTİRİP SONRA TORBAYI DEĞİŞTİRİYORDUK

İtirafçı olan sanık M.K. de, “Artvin'de Erol adlı tanıdığımla irtibat kurdum. Erol'a 200 civarında altın gösterildi. O da 2 taneyi numune olarak alıp Artvin'e döndü. Altınların gerçek olduğunu anlayınca 1,5 ay sonra geri gelip 301 adet sahte sikke altın aldı.  Bende altınları getirme bahanesiyle kendimi Taşlıçay Karakoluna ihbar edip yakalattım” dedi.

ASTSUBAYIN HESAP HAREKETİ VE MAL VARLIĞI ŞAŞIRTTI

Karakollara ihbarları yaparak sikke altınları yakalatıp dolandırıcılardan komisyon aldığı belirlenen ve görevden uzaklaştırılan istihbarat astsubayı B.Ü.’nün banka hesabında gelirinin çok üzerinde para giriş çıkışının olduğu, Ağrı'da üzerine kayıtlı iki adet apart daire, ayrıca 7 apart dairenin de satışını gerçekleştirdiği belirlendi. Sanıklar 21 ayrı dolandırıcılık olayında iddianamedeki 13 mağduru 4,5 milyon TL, 95 bin Euro ve 50 bin Dolar dolandırdıkları belirtildi.

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DolandırıcılıkSahte Tarihi EserSikke
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