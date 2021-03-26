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Sakar damat, düğünde kayınpederini vurdu

Evlilik sevincini belindeki silahla havaya ateş ederek kutlamaya kalkan sakar damat, gelinin babasını kafasından vurdu.

26 Mart 2021 Cuma 09:08
Sakar damat, düğünde kayınpederini vurdu


Sakar damat, düğünde kayınpederini vurdu

Afyon'da gelin alma töreninde sevincini havaya ateş açarak göstermeye çalışan damat kayınpederini kafasından vurdu. Ağır yaralanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Akıllara durgunluk veren olay, Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte düğün törenine katılan A.Y. (27) isimli damat iddiaya göre, düğün öncesi gelin alma töreninde kız evinin önünde sevinç gösterisi yapmak için belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını ateşledi.

Bu sırada olay yerinde bulunan kayınpeder Ali A. (55) damadının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla kafasında vuruldu.

YARALI KAYINPEDER HASTANEYE KALDIRILDI

Ali A. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ali A., kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde başlatılan inceleme sürerken, A.Y.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 

Son Güncelleme: 26.03.2021 09:37
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