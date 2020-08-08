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Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var

Sakarya'da ayrıldığı nişanlısının bir başkasıyla nişan yaptığını duyan Serkan Çiftçi silaha sarıldı, ev bastı, kardeşi Mümin Çiftçi ise trafikte iki masum insanı katletti.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:03
Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var

Sakarya Erenler'de nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var

Sakarya Erenler ilçesi bozulan nişanın ardından terör havası estiren iki kardeşin cinayetiyle sarsıldı. Serkan Çiftçi (29) adlı maganda eski nişanlısının evini bastı. Saldırıda genç kızın annesini babasını ve eski nişanlısı ile yeni nişanlısını yaralayarak kaçtı. Olayı duyan kardeşi Mümin Çiftçi ise trafikte yavaş kalktığı gerekçesiyle iki kişiyi katletti. Sakarya polisi katil zanlısı ile kardeşini arıyor.

KARDEŞİ EV BASMAYA GİTTİ

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Serkan Çiftçi (29),eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.´nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı.

SİLAHLA 4 KİŞİYİ VURDU

Edinilen ilk bilgilere göre Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.´ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

KARDEŞİ DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Merve Nimet Ş.´nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi´ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt´ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi.

Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin´e (29) silahla ateş etti. resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yaşamını yitirdi.

ZANLI SERKAN ÇİFTÇİ ARANIYOR

Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi´yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi´nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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