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Saldırıya tanık olan hemşireye saldırı

Aile Sağlık Merkezi'nde tanık olduğu darp olayının ardından mahkemede şahitlik yaptığı için saldırıya uğrayan hemşireye sağlık çalışanları sahip çıktı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 20:01
Saldırıya tanık olan hemşireye saldırı

Saldırıya tanık olan hemşireye saldırı


Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı ve şiddet durmak bilmiyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, davalık olduğu doktorun bulunduğu aile sağlık merkezini bastı. Aile sağlık merkezinin camlarını kıran saldırgan, burada bir hemşireyi de darp etti. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı


İzmir'de dün öğle saatlerinde Bayraklı 5 No'lu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde, iddiaya göre D.Y. isimli bir kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için Dr. Özgür Akkoç ile daha önce davalık olmuştu.


Bunun üzerine Dr. Akkuş'un görev yaptığı aile sağlık merkezine giden D.Y., iddiaya göre davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yönelmeye çalıştı.


BOYNUNDA DARP İZİ OLUŞTU

Edinilen bilgilere habere göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., burada hemşireyi darp etti. Boynunda darp izi meydana gelen hemşire ise darp raporu alarak D.Y. hakkında şikayetçi oldu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

D.Y. isimli kadının aile sağlık merkezinin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeriye girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir çalışanın engellemesine rağmen hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yönelen saldırganın burada kendisine saldırdığı anlar görüntülendi.

"ARKAMDAN GELİP BANA SALDIRDI"

Doktor Özgür Akkoç ile daha önce davalık olduğu konuda şahit olduğu için kendisine saldırıldığını söyleyen hemşire Aslı Kavuklu, şahıstan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Olay anını anlatan Kavuklu, "Daha öncesinden hekimimiz Özgür Akkuş ile hakaret ve darptan dolayı davası olan bir şahıstı. Davada biz de şahit olduğumuz için sürekli gelip özellikle bana saldırıyor. Hekimle sorunu var. Biz şahit olduğumuz için de bize saldırıyor. Muayene olmaya değil direkt saldırmaya geldi. Mesaiye başlamak için kapıyı açtığımda arkadan gelip bana saldırdı. Geldiğini görmemiştim. Üzücü bir durum tabii ki. Kimsenin bu durumda olmasını istemem. Basit bir saldırı olarak algılanabilir ama biz bu süreçte kimseye hizmet veremedik; çok hastamız mağdur oldu. Kendisinden şikayetçi oldum, davacı da olacağım. Sağlık çalışanı olarak beyaz kodumuzu da bildirdik. Süreci bekleyeceğiz" diye konuştu.
 

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