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Saldırıya uğrayan doktor, diplomasını yırtıp attı

Hastanelerde terör estiren hasta yakınlarının boy gösterdiği Şanlıurfa'da, bir doktor şiddete uğradı. Canını zor kurtaran doktor diplomasını yırtıp atarak istifa etti.

28 Haziran 2022 Salı 22:32
Saldırıya uğrayan doktor, diplomasını yırtıp attı

Saldırıya uğrayan doktor, diplomasını yırtıp attı

Sağlık çalışanlarına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Şanlıurfa'daki özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası 8 hasta yakını tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan olay sonrası doktorun istifa ettiği öğrenildi


Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. Saldırıya uğrayan doktor, sosyal medya hesabından isyan ederek diplomasını yırttı.


Edinilen bilgilere göre olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.

SALDIRIDAN GÜÇLÜKLE KURTULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir´de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası 7-8 kişilik hasta yakını doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Doktor Baraj'a saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastanede tedavi altına alınan Şeyhmus Baraj'ın, görevinden istifa ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

TABİP ODASINDAN KINAMA

Şanlıurfa Tabip Odası, söz konusu olayla ilgili açıklamasında doktor Şeyhmus Baraj'ın sıra beklenmesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek,"Sağlıkta şiddet olayları,tırmanarak devam ediyor.Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz"denildi.

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Saldırı
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