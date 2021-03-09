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Salih Memişoğlu cinayeti | Hayvanat bahçesinde silahlı saldırı

İstanbul sosyetesi ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin biyoenerji uzmanı ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu çıkan bir silahlı çatışmada öldürüldü.

09 Mart 2021 Salı 23:27
Salih Memişoğlu cinayeti | Hayvanat bahçesinde silahlı saldırı

Salih Memişoğlu cinayeti | Hayvanat bahçesinde silahlı saldırı

İstanbul'da çok sayıda şarkıcı ve film yıldızını biyoenerji ile sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olan ve kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan Salih Memişoğlu, Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde çıkan tartışmada hayatını kaybetti. Silahlı kavgada ölen Salih Memişoğlu ile birlikte Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.


İstanbul Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada  2 kişi öldü,1 kişi yaralandı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen olayda polis, otomobiliyle kaçan silahlı saldırganı  yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay saat 13.30 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö.,  içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin ve  O.Ö ile tartışmaya başladı.


Çıkan kavgada Mustafa Ö., Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile  O.Ö’ye silahla ateş etti. Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli Mustafa Ö'yü  yakalamak için çalışma başlattı.
 

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