Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif kar duşu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Saltuk Buğrahan Demir'in ölümü | Lüks aracla intihar

İstanbul Kadıköy'de bir reklam ajansına kayıtlı lüks otomobille evden kaçan genç kazada yaşamını yitirdi.

18 Mart 2022 Cuma 07:52
Saltuk Buğrahan Demir'in ölümü | Lüks aracla intihar

Saltuk Buğrahan Demir'in ölümü | Lüks aracla intihar


Kadıköy D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan henüz 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, yaşamını yitirdi.

17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, saat gece 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. 

Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. 

Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Son Güncelleme: 18.03.2022 08:05
Anahtar Kelimeler:
CinayetİntiharKadıköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabük'ü yasa boğan intihar | Yusuf ve Oğuzhan canına kıydı
Karabük'ü yasa boğan intihar | Yusuf ve Oğuzhan canına kıydı
Hastanede şiddet durmuyor | Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
Hastanede şiddet durmuyor | Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Atatürk heykelini çalanlar, belediye işçisi çıktı
Atatürk heykelini çalanlar, belediye işçisi çıktı
Emre Coşgun cinayeti | Otomobilinde öldürüldü
Emre Coşgun cinayeti | Otomobilinde öldürüldü
Altın Çakmak diyerek 12 kişiyi dolandırdılar
Altın Çakmak diyerek 12 kişiyi dolandırdılar
Ankara'da sahte emlakçılara operasyon, 37 gözaltı var
Ankara'da sahte emlakçılara operasyon, 37 gözaltı var
Marmaray'da gençlere 'Sevişme' saldırısı
Marmaray'da gençlere 'Sevişme' saldırısı
Elektrik faturası için yardım istedi, dayak yedi
Elektrik faturası için yardım istedi, dayak yedi
Melike Baki'nin ölümü | Yurt odasında şüpheli ölüm
Melike Baki'nin ölümü | Yurt odasında şüpheli ölüm

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim