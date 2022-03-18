Saltuk Buğrahan Demir'in ölümü | Lüks aracla intihar
Kadıköy D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan henüz 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, yaşamını yitirdi.
17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, saat gece 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı.
Ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı.
Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.