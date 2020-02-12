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Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak

Sosyal medya üstünde hasmını tuzağa düşürmek için kadın profili oluşturan Furkan U. adlı zanlı ile kendisine yardımcı olduğu iddia edilen 10 kişi yakalandı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:52
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak

Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak


Serkan Çalışkan cinayetinde polis önemli detaylara ulaştı. Kadın profili ile sosyal medyada arkadaşlık kurduğu hasmına parkta tuzak kuran Furkan U ve 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 4 gün önce bıçaklanarak öldürülen Samet Çalışkan'ın, cinayeti ile ilgili 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Furkan U.'nun, daha önceden husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kendisi kadın olarak tanıtıp, buluşmaya çağırdığı Çalışkan'ı öldürdüğü öğrenildi..


Olay, geçen pazar günü meydana geldi. Eniştesi tarafından sinemaya gitmesi için bir alışveriş merkezine bırakılan Samet Çalışkan'ın (17), alışveriş merkezine 30 dakika uzaklıktaki parkta bıçaklandı, hastaneye kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dün 1'i kadın 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

SAHTE HESAPLA YAZIŞIP, KIZ ARKADAŞINI KONUŞTURDU

Edinilen bilgilere göre, emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Furkan U.'nun (17), Çalışkan ile husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi.

Samet Çalışkan'ın konuştuğu kişinin kadın olduğuna inanmayınca ise Furkan U.'nun kız arkadaşı S.K.'nin (17),Çalışkan ile telefonda sesli görüşme yaptığı ve parka buluşmaya çağırdığı öğrenildi.

Konuştuğu kızla buluşmak için parka gelen Samet Çalışkan'ın önünü kesen 8 şüpheli ile tartışmaya başladığı ve bu sırada çıkan kavgada Furkan U.'nun yanında getirdiği bıçakla Çalışkan'ı bıçakladığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samet çalışkanCinayetSosyal Medya
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