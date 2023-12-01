Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu

Gösterişli hayatları, her gece dolar saçan görüntüleri kilo kilo altın takıları armağanları ile tepki çeken şımarık fenomenlere yönelik operasyonlarda sona geliniyor. Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün de içinde bulunduğu 14 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulan diğer isimler Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut.

TAYYAR ÖZ VE ÖZLEM ÖZ'ÜN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve '' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Son olarak, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.