Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya fenomenleri içinde ayrıcalıklı hayatları, dokunulmaz kişilikler olarak yıllardır şatafat içinde gösterişli hayat süren 'Şampiyonlar Ligi'üyelerin mal varlıkları donduruldu.

01 Aralık 2023 Cuma 20:31
Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu






Şampiyonlar liginin tüm mal varlıklarına el konuldu

Gösterişli hayatları, her gece dolar saçan görüntüleri kilo kilo altın takıları armağanları ile tepki çeken şımarık fenomenlere yönelik operasyonlarda sona geliniyor. Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün de içinde bulunduğu 14 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulan diğer isimler Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut.

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

TAYYAR ÖZ VE ÖZLEM ÖZ'ÜN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.  Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.  Son olarak,  Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

Anahtar Kelimeler:
Dilan PolatEl KonulduSosyal Medya Fenomeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fon Vurgunu davasında önemli gelişme
Fon Vurgunu davasında önemli gelişme
Komşularını özel düzenekle gürültüyle taciz etmişler
Komşularını özel düzenekle gürültüyle taciz etmişler
İlahiyatçı Hüseyin Gökalp sinkaflı okuyanları hayrete düşürdü
İlahiyatçı Hüseyin Gökalp sinkaflı okuyanları hayrete düşürdü
Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu
Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu
Fatih Terim Fonu | DenizBank'tan detaylı açıklama
Fatih Terim Fonu | DenizBank'tan detaylı açıklama
Vergi rekortmeni 7 yıl kum çalmış, 8.5 milyon liralık cezanın üstüne yatmış
Vergi rekortmeni 7 yıl kum çalmış, 8.5 milyon liralık cezanın üstüne yatmış
Çalıntı otobüs tur aracına çevirmişler | Anıtkabir'e giderken yakalandı
Çalıntı otobüs tur aracına çevirmişler | Anıtkabir'e giderken yakalandı
İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı
İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı
Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı
Para balyasıyla şov yapan fenomen örgüt propagandasından tutuklandı
Murat Ağırel'i ölümle tehdit ettiler, özür dilediler
Murat Ağırel'i ölümle tehdit ettiler, özür dilediler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim