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Samsun'da PUBG operasyonu | 4 Iraklı gözaltında

Samsun siber polisi yaptığı çalışmada Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen 'PUBG' çetesini çökerterek Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:09
Samsun'da PUBG operasyonu | 4 Iraklı gözaltında

Samsun'da PUBG operasyonu | 4 Iraklı gözaltında

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu oldukları tespit edilen kardeş olan A.T.I.I. (28), A.T.I.I. (36), M.T.I.I. (34) ve oğlu S.M.T.T. (22) isimli şahısların sosyal medya hesapları ile PUBG oynayan mağdurların hesaplarına zararlı yazılım yüklü link (JavaScript) yollayarak hesabı ele geçirdikleri, şahısların aynı ikamette 4 ayrı internet hattı üzerinden bağlanarak İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan dubleks evlerinin ikinci katına kurdukları sistem ile sosyal medya hesaplarını hackledikleri ve PUBG olarak bilinen online oyundaki itemleri satarak gelir elde ettikleri tespit etti. 

Söz konusu yabancı uyruklu aile fertlerinin hackledikleri sosyal medya hesabının mağdur tarafından kurtarılarak geri alınmasını engellemek için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, hesabın kapanmasını sağladıkları ve şahısların bu şekilde 15 günlük bir sürede Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 80-100 hesap hackledikleri ortaya çıkarıldı.

BİLGİSAYAR İLE TELEFONLARA EL KONULDU

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Iraklı çetenin ikametine operasyon düzenleyerek olayla ilgili A.T.I.I., A.T.I.I. ile S.M.T.T. ile babası M.T.I.I.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada oyun konsolu haline getirdikleri ve 102 ekran televizyona bağladıkları bilgisayar kasası ile bu işlemlerde kullandıkları birçok HDD, SSD, USB ve cep telefonlarına el konuldu. Şahısların bu işlemeler sonucunda ne kadar gelir elde ettikleri devam eden araştırmalar sonucunda tespit edileceği, hazırladıkları zararlı yazılım linki ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

Siber polisindeki sorguları tamamlanan Iraklı 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Pubg çetesiOyun çetesi
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