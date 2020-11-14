Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı

Düzenledikleri Güzellik yarışması skandalıyla gündeme gelen Esenyurt'ta eğlence mekanı işletenlerin, Uganda'dan gelen genç kızlarla kuralları ihlali devam ediyor. 

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:00
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı

Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı

Esenyurt, yine Miss Uganda! 'Güzeller' koronavirüsle mücadele eden ekiplerin yaptığı denetimde para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta bir eğlence merkezine yapılan baskında, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Miss Uganda'ya katılan yarışmacılar ve davetlilerin de olduğu çok sayıda kişiye ceza kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.

Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.

Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.

Anahtar Kelimeler:
Uganda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı
Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak
Otomobil dolandırıcılarından fotomontajlı tuzak
Pınar Gültekin cinayeti | Katilden iğrenç savunma
Pınar Gültekin cinayeti | Katilden iğrenç savunma
Alkollü genç kadın, yaşlı adama şişe ile saldırdı
Alkollü genç kadın, yaşlı adama şişe ile saldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim