Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı

Esenyurt, yine Miss Uganda! 'Güzeller' koronavirüsle mücadele eden ekiplerin yaptığı denetimde para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta bir eğlence merkezine yapılan baskında, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Miss Uganda'ya katılan yarışmacılar ve davetlilerin de olduğu çok sayıda kişiye ceza kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.

Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.

Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.