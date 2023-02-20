Şanlıurfa'da patlama 2 ölü çok sayıda yaralı var



Deprem faciasının ardından Şanlıurfa Haliliye'de ağır hasar gören bir binada meydana gelen patlamada 2 vatandaş hayatını kaybetti

Türkiye deprem yaralarını sarmak için kenetlenirken, Şanlıurfa Haliliye ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sırasında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken olay yerinde çok sayıda yurttaş yaralandı. Bölgede arama çalışmaları devam ederken yaralı sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği bina ile çevrede bulunan binaların tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ; DOĞALGAZ KESİK

Patlamanın meydana geldiği evle ilgili Aksa Doğalgaz Şirketi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu bilgiler verildi;

20 Şubat 2023 10.50 sularında, Şanlıurfa’nın Merkez Haliliye ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 112. Sokak No: 14’te patlama meydana gelmiştir.

Patlamanın yaşandığı 7 katlı binada 20 daire ve giriş katta 2 iş yeri bulunmaktadır. İlk tespitlerde patlamanın iş yerinde olduğu görülmüş olup, iş yerlerinin doğal gaz bağlantısı bulunmamaktadır. Dairelerin doğal gazı olup, deprem sonrasında daireler boş olduğu için binanın doğal gazı komple kapalıdır.

Acil müdahale ekiplerimiz emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir ve büyük titizlikle incelemeler sürmektedir. Olay yerindeki ekiplerimiz tarafından patlamanın meydana geldiği iş yerinde çok sayıda farklı niteliklerde tüp gazı olduğu görülmüştür.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileriz.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, gazetecilere, bölgede bir patlama olduğunu söyledi.

Bölgede doğalgaz sisteminin kapalı olduğuna dair duyumların olduğunu ifade eden Ayhan, "Yan taraftaki binalar da ağır hasar olduğu için kapalıydı ve boşaltılmıştı. Patlamanın olduğu bina da çoğu vatandaşlarımız tarafından boşaltılmıştı ve bu sabah da depremin üzerinden böyle bir faciayla uyandık. Şu an için 2 vefat ve 8 yaralı var" diye konuştu.

"DOĞALGAZ VANASI FARKLI YÖNTEMLE KIRILIP AÇILDIYSA ÇOK BÜYÜK SORUN VAR"

Vali Ayhan, olayda ihmal olup olmadığına ilişkin ekiplerin hızlı şekilde inceleme yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de hemen olay yerine gelerek durumu denetledik, gözden geçirdik. Vatandaşların da bizim uyarılarımıza çok dikkat etmesi lazım. Şu an burada adli ve idari soruşturma yapılıyor. Vatandaşımızın hayatı normalleştirmesini arzu etmekle birlikte biraz daha dikkatli olunmasını istiyoruz. Burada doğal gaz kapalı olduğu halde doğal gaz vanası farklı yöntemle kırılıp açıldıysa çok büyük sorun var."

Bölgede incelemelerin devam ettiğini, adli ve idari soruşturmaların da başladığını vurgulayan Ayhan, "İçeride bir kişinin daha olduğu öngörülüyor. Bununla ilgili de incelemeler sürüyor. Güvenlik tedbirleri alındı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül de "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, teknik ve idari soruşturmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklamanın yapılacağını bildirdi.

