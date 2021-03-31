Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı
Henüz çocuk yaşında şantajla cinsel istismara uğrayan, 2 yıl boyunca devam eden kabus dolu ardından polise sığınan genç kız koruma altına alındı. Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi B.K. (16) adlı kız çocuğu, Emniyet Müdürlüğüne gidip, şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek, "Kurtarın beni" diye yardım istedi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Genç kızın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, B.K.'nın isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kızı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.