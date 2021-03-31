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Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı

Henüz 16 yaşındayken uygunsuz görüntüleri zorla elde edilen ve iddiaya göre 13 kişinin istismarına uğrayan genç kız polisten yardım istedi.

31 Mart 2021 Çarşamba 09:02
Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı

Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı


Henüz çocuk yaşında şantajla cinsel istismara uğrayan, 2 yıl boyunca devam eden kabus dolu ardından polise sığınan genç kız koruma altına alındı. Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi B.K. (16) adlı kız çocuğu, Emniyet Müdürlüğüne gidip, şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek, "Kurtarın beni" diye yardım istedi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Elbistan'da S.A. (19), yaklaşık 2 yıl önce B.K.'nın uygunsuz görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek henüz o dönemde çocuk yaşta olan B.K.'ya cinsel istismarda bulundu. S.A. daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yı iddiaya göre erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, B.K.'nın isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kızı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
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