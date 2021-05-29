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Sapığa meydan dayağı | Genç kıza iğrenç mesajlar attı

Mobil telefon üstünden bir uygulamada, evinde kullanmadığı beyaz eşyasını satılığa çıkaran genç kıza iğrenç tekliflerde bulunan tacizciye meydan dayağı atıldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:01
Sapığa meydan dayağı | Genç kıza iğrenç mesajlar attı

Sapığa meydan dayağı | Genç kıza iğrenç mesajlar atmıştı


Mobil telefon üstünden bir uygulamada, evinde kullanmadığı beyaz eşyasını satılığa çıkaran genç kıza iğrenç tekliflerde bulunan tacizciye meydan dayağı atıldı.


Akıllara durgunluk veren olay Karabük Safranbolu'da meydana geldi. Bir mobil uygulama üzerinden beyaz eşyasını satan üniversiteli genç kız ile ürünle ilgili fiyat konusunda pazarlık eden şahıs, daha sonra genç kıza ahlaksız teklifte bulunarak taciz mesajı attı. 

Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran kız durumu erkek arkadaşına söyledi. İlçe merkezinde genç kızla bulaşacağını sanan şahıs, yanına gelen 3 kişiyi görünce bir anda kaçmaya başladı. 3 kişi peşinden koştuğu kişiyi yakaladıktan sonra aralarına alıp yumruklarıyla darp etti. 

GENÇLER "SAPIK BU" DİYE BAĞIRDI

"Sapık bu" diyerek bağıran gençlerin yumruk ve tekmeleri ile neye uğradığını şaşıran ve isminin R.Z.A. olduğu şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uygulama üzerinden ikinci el eşyasını satan genç kıza uygunsuz mesaj atarak taciz eden şahsın yakalanarak yumruklarla darp edilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.


 

Anahtar Kelimeler:
KarabükSafranboluSapıkTacizci
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