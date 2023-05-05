Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu

İstanbul Çağlayan’da sara nöbeti geçirdiği iddia edilen bir adam, omzuna tutunduğu hakim tarafından beylik tabancasıyla bacağından vuruldu. 

05 Mayıs 2023 Cuma 20:16
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu

Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu



İstanbul'da bugün saldırıya uğradığını düşündüğü için ateş eden bir hakim, sara hastası vatandaşı yaraladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

İstanbul Çağlayan’da iddiaya göre, bir soruşturmayla ilgili cadde üzerine keşife gelen 12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö. (33) inceleme yapmaya başladı. O esnada mahallelinin de tanıdığı Ali İhsan Y. (63) iddiaya göre kaldırımda sara krizi geçirdi.


Krizin verdiği panikle Ali İhsan Y. hakimin omzunu tutununca, hakim saldırıya uğradığını düşünüp beylik tabancasıyla Ali İhsan Y.'yi bacağından yaraladı.

"SALDIRI YAPACAK BİRİ DEĞİL"

Olayla ilgili konuşan Müjdat Selvi, “Çok uzun zamandan beri komşumuz olan Ali İhsan bey sara hastası rahatsız biri. Aniden sara krizi geçiriyor ve ilaç kullanıyordu. İlacı kullanınca fenalışıyor ve birine tutma ve saldırma hissi oluşuyor. Uzun yıllardır bu mahallede olduğumuz için onun huyunu biliyoruz. Burada yanılmıyorsam bir savcımıza fiziksel bir yönlenme olmuş. O da kendisine bir saldırı olacağını düşündüğü için bacağından vurmuş. Kendisi komşumuz olduğu için yakından tanıyoruz. Samimi bir insandır öyle saldırı yapacak biri değil. Hastalığından dolayı üzücü bir hadise gerçekleşti. Şu an kendisi hastanede tedavi altında bundan sonrası artık yargının işi“ dedi.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise olay yerine bir süre çalışma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
SaraSara Hastası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı
Öfkeli kadın lokantayı bastı, ortalığı karıştırdı
Öfkeli kadın lokantayı bastı, ortalığı karıştırdı
Şarkıcı Kurtuluş'un cinsel saldırı davası | Mağdur adalet bekliyor
Şarkıcı Kurtuluş'un cinsel saldırı davası | Mağdur adalet bekliyor
Hakan Atilla'ya neden yurt dışı yasağı konuldu?
Hakan Atilla'ya neden yurt dışı yasağı konuldu?
Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü | Canına kıymış
Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü | Canına kıymış
Marmaray Yenikapı durağında intihar
Marmaray Yenikapı durağında intihar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim