Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103357
ALTIN
271.487
DOLAR
5.7462
STERLİN
7.3615
EURO
6.3473

Sarhoş gençler yaşlı adamı öldüresiye dövdü

Samsun Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde akılalmaz bir şiddet yaşandı. Alkol alan magandaların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu.

Sarhoş gençler yaşlı adamı öldüresiye dövdü

Samsun Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde akılalmaz bir şiddet yaşandı. Alkol alan magandaların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu.

08 Kasım 2019 Cuma 08:56
Sarhoş gençler yaşlı adamı öldüresiye dövdü


Sarhoş gençler yaşlı adamı öldüresiye dövdü


Sokak ortasında binaların arasında alkol alarak çevreyi rahatsız eden üç maganda, kendilerini uyaran yaşlı adama saldırdı.


Alkol aldılar, çevreyi rahatsız ederek küfürler savuran magandalar kendilerini uyaran vatandaşa saldıran magandalar polis tarafından yakalandı. Samsun'da apartman yöneticisi Temel Özer (70), binanın önünde alkol alıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı 3 genç tarafından şişe ve sopayla öldüresiye dövüldü. Başına aldığı darbeyle yaralanan Özer, bekçilerin müdahalesi sonucu kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Temel Özer (70), yöneticisi olduğu apartman önünde alkol alıp, çevreye rahatsızlık veren İsmail A. (24), Enes Ş. (22) ve F.K.'yi (23) evinin penceresine çıkıp uyardı.

Ancak gençler, ellerindeki bira şişlerini apartmana fırlatarak tepki gösterdi. Özer gençleri uyarmak için bu kez aşağı indi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gençlerin ellerindeki bira şişesiyle başına vurduğu Temel Özer, yaralandı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre bu sırada bölgedeki mahalle bekçileri, olayı görüp müdahale etti. Şüphelilerden Enes Ş. ve F.K. yakalanırken, İsmail A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan İsmail A. da kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

İKİSİ TUTUKLANDI BİRİ SERBEST

Temel Özer ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan Özer, darp raporu alarak şikâyette bulundu. Şüpheliler, emniyetteki sorgularından olayı hatırlamadıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsmail A. ve Enes Ş. tutuklandı, F.K. ise serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada, saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, sopa ve bira şişesiyle saldırdığı yöneticinin aniden yere yığıldığı, ardından da gelen bekçilerin gruba müdahale ettiği görülüyor.

"DÜŞMANA VURUR GİBİ VURDULAR"

Olay anını anlatan Özer, gurubun içinde birinin kendisinden özür dilediğini, diğerlerinin de özür dileyeceğini bekleyerek evden dışarı çıktığını söyledi. Özer, "Gençleri, muhabbetlerini başka yerde yapmaları yönünde cama çıkarak uyardım. İçlerinden biri özür diledi, fakat diğer 3 arkadaşı ellerinde bulunan şişeleri, küfür ederek atmaya başladı. Ben de aşağıya inerek, 'Bunu neden yapıyorsunuz, bana nasıl küfredersiniz? 70 yaşında insana küfür etmeye utamıyor musunuz?' dedim. Bu sırada içlerinden biri cam şişeyi kafama vurarak dengemi kaybedip düşmeme neden oldu. Ardından 3'ü üzerime çıkarak düşmana vurur gibi vurmaya başladılar. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldım" dedi.

"ÖZÜR DİLEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Bekçilerin ve çevre halkının müdahalesi sayesinde çok daha ciddi bir olayın meydana gelmesinin engellendiğini söyleyen Özer, "Aşağı inmemdeki en büyük sebep, özür dileyeceklerini düşünmekti. Ama öyle olmadı. 70 yaşında hiç tanımadıkları bir insana bu şekilde saldıran vahşilerin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Karakola gidince de olayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Madem hatırlamıyorlar, ekip geldiğinde neden tazı gibi kaçtılar?" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlere yönelik KIRAN-5 harekatı başladı
Teröristlere yönelik KIRAN-5 harekatı başladı
İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Sapkın kocanın gizli kameralı oyununu eşi bozdu
Sapkın kocanın gizli kameralı oyununu eşi bozdu
Sazan balığı yedirerek dolandırmışlar
Sazan balığı yedirerek dolandırmışlar
Yasak aşk cinayeti | Eşinin katiline önce sarılmış sonra çay demlemiş
Yasak aşk cinayeti | Eşinin katiline önce sarılmış sonra çay demlemiş
Bahis çetesinin elbise dolabından milyonlar çıktı
Bahis çetesinin elbise dolabından milyonlar çıktı
Otoyolu trafiğe kapatan magandalar dehşet saçtı
Otoyolu trafiğe kapatan magandalar dehşet saçtı
Siyanürlü dehşet | Fatih'te 4 kardeş evinde ölü bulundu
Siyanürlü dehşet | Fatih'te 4 kardeş evinde ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort