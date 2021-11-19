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Sarıkeçili yörüklerinden küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

10 gün önce geldikleri Mersin Gülnar yakınlarında kurulan yörük çadırından uzaklaşan ve her yerde aranan Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 18:27
Sarıkeçili yörüklerinden küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

Sarıkeçili yörüklerinden küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu


Son dakika  Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bir çoban tarafından bulundu.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, kışı geçirmek için Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.


Müslüme’nin kaybolması sonucu aile, bölge halkı, jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama çalışmalarının 10. Gününde; Müslüme'nin cansız bedeni, en son görüldüğü çadırın 3 kilometre uzağında bir çoban tarafından bulundu.


10 GÜN ÖNCE NE OLMUŞTU?

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, kışı geçirmek için Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

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