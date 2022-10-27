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Sarıyer'de kent vandayyarı bankları yaktı

Sarıyer Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı içinde yer alan banklar, şehir vandallarının saldırısına uğradı. Denize atılan bankları görenler şaşkına döndü.

27 Ekim 2022 Perşembe 12:26
Sarıyer'de kent vandayyarı bankları yaktı

Sarıyer'de kent vandayyarı bankları yaktı


Sarıyer Yenimahalle’de bulunan Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından önce yakılan banklar ardından da denize atıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Sarıyer Belediyesi tarafından yenilenen Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’ndaki banklar bazı kişiler tarafından önce yakıldı ardından da denize atıldı. Parka yaşanan olay Belediye Park ve Bahçeler ekiplerinin sabah saatlerinde temizlik için Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’na gitmesiyle ortaya çıktı. Denize atılan bankları çıkaran belediye ekipleri ardından da hasar için tespitlerde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
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