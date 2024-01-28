Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırının hemen ardından olay yerini çok sayıda polis ekibi bölgeyi kontrol altına aldı. Olayı soruşturan savcılık, saldırı olayı sonrası bilgilere yayın yasağı koydu.



İstanbul'dan son dakika haberi... Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs kameraya yansıdı.

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024



SALDIRGANLAR YAYA OLARAK KAÇTI

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

VALİ GÜL: İKİ KİŞİ İÇERİYE GİRİYOR, BİR KİŞİYE ATEŞ EDİYOR

Kanlı saldırı olayının meydana geldiği kilisede incelemelerde bulunan Vali Davut Gül, daha sonra basına yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Bunun dışında söyleyebilecek birşey yok. Kilisemizin baş pederiyle de görüştük, ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olay daha çok yeni, herkes görevini yapıyor. İki tane maskeli kişi içeri giriyor, bir kişiye ateş ediyorlar, o kişi de hayatını kaybediyor" dedi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MASKELİ ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Kiliseye silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen maskeli şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.