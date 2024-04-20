Sarıyer İstinyePark AVM'de yangın

İstanul Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin otoparkında bir araçta yangın çıktı. AVM’nin içerisini duman kaplarken, yurttaşlar tahliye edildi.

Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin-4’üncü katındaki otoparkta bir cipte çıkan yangın söndürüldü. Alışveriş merkezine dolan dumanın tahliyesinin ardından yurttaşlar tekrar içeri alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.50 sıralarında Sarıyer İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin -4’üncü katındaki otoparkta bulunan 48 AHH 244 plakalı cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken çıkan duman alışveriş merkezinin içerisine doldu. İçeriyi kaplayan duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yurttaşların panik anları cep telefonu kameralarına yansırken alışveriş merkezinde bulunan ziyaretçiler tahliye edildi.

Yangın, yurttaşlar ve güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Duman tahliyesi ve soğutma çalışmalarının ardından vatandaşlar tekrar alışveriş merkezine alınmaya başladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken cipte maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan İstinyepark Alışveriş Merkezi’nin otopark bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, AVM görevlileri tarafından söndürülmüş olup, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

