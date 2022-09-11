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Sarıyer Vadi AVM'de silahlı kavga, 5 yaralı var

Sarıyer'de Vadi İstanbul AVM'de bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

11 Eylül 2022 Pazar 23:55
Sarıyer Vadi AVM'de silahlı kavga, 5 yaralı var

Sarıyer Vadi AVM'de silahlı kavga, 5 yaralı var

İstanbul'un ünlü AVM'lerinden Vadi İstanbul'da yer alan bir kafeteryada iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların patladığı olayda 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.

İddiaya göre; kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. 


ÇATIŞMA VE MÜŞTERİLERİN PANİK ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, müşterilerin panik anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Panik anlarını çeken kişinin ise, hiçbir şey olmuyormuş gibi meyve suyunu içmesi dikkat çekti.

Görüntülerde kafenin içinde bir grubun aralarında sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesiyle 2 kişinin silahlarını çekip sağa sola ateş ettiği görüldü. Silahların çekildiğini gören yurttaşların, panik içinde sağa sola ve masaların altına girdiği anlar görüntülere yansıdı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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