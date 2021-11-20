Şarj makinasının içinden kumar slotları çıktı
Kumara karşı verilen mücadelede güvenlik güçleri ilk kez çok farklı bir yöntemle karşılaştı
Manisa'da kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın yapan jandarma ekipleri 4 adet Dijital Slot oyununun oynandığı kumar makinesini 2 farklı noktada ele geçirdi.
Kumar makinelerinin telefon şarj cihazı şeklinde tasarlanması ise dikkat çekti.
Olay, Cumhuriyet Savcısına bildirilerek adli tahkikata başlanırken, şüpheli A.A ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.