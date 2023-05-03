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Şarkıcı Kurtuluş'un cinsel saldırı davası | Mağdur adalet bekliyor

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen B.B Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlattı. B.B, yaptığı açıklamada, "Ben bu halimle her duruşma hazır bulunurken sanık bir türlü yargı önünde çıkarılamıyor. Adaletin yerini bulmasını tez vakitte istiyorum” dedi.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:05
Şarkıcı Kurtuluş'un cinsel saldırı davası | Mağdur adalet bekliyor

Şarkıcı Kurtuluş'un cinsel saldırı davası | Mağdur adalet bekliyor


Şarkıcı Kurtuluş Kuş, Aydın’ın Efeler ilçesinde otel odasında B.B’ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz olarak yargılanıyor. Şarkıcı Kuş’un reddedilen yurtdışı yasağının kalkması isteminin, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık’ın, davaya müdahil olmasının ardından kabul edilmesine B.B. ve ailesi tepki gösterdi. B.B., Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlattı.


B.B., iddiada bahsi geçen olayın üzerinden 14 ay geçtiğine vurgu yaparak, “Ailemle birlikte ha yaşıyorum ha ölüyüm. Bu süreçte hem ailemle birlikte psikolojik tedavi görüyoruz. Yaşadığım olayda çığlık seslerimi duyan şahitler bile varken, adli tıp raporunda her şey net bir şekilde ortadayken sanık Kurtuluş Kuş mahkeme günü ayağının kırık olduğunu beyan edip gelmediği gibi aynı gece Şırnak Cizre’de konserine gittiğini mahkemeye sunduk. İkinci mahkeme gününde ise bir gün önce mahkemede herhangi bir tutuklama kararı gelir diye mahkemeyi yurtdışından takip etti ve mahkemeye hiçbir gerekçe katılmadı” dedi. 

YASAK NEDEN KALKTI?

Süreci anlatan B.B., “Ben bu halimle her duruşma hazır bulunurken sanık bir türlü yargı önünde çıkarılamıyor. Bir kere mahkeme huzuruna getirilemedi. Sanığa yurtdışı yasağı verildikten sonra defalarca itiraz edildi.  5. itiraz sonrası 3. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar red vermesine rağmen 1. ağır ceza mahkemesi yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı. Dosyada hiçbir değişiklik yok sadece dosyaya bir siyasi başkanın avukat kızının vekaleti var. Sonrasında bu yasak kalkıyor, peki neden? Savcılık iddianamede hem tecavüz hem de yaralamadan ceza istiyor” diye konuştu.

Yetkililere seslenen B.B., “Şimdi soruyorum bu suçu sıradan bir kişi işleseydi bu kadar delil varken şu ana kadar tutuklanmaz mıydı? Tutuklanmadı ve mükafat olarak bir de yurtdışı yasağı konserleri var diye kaldırıldı. 400 bin lira karşılığında yurtdışı yasağı kaldırılıyor hem de bir önceki duruşmayı yurtdışından takip etmesine rağmen.. Adaletin yerini bulmasını tez vakitte istiyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TacizCinsel Saldırı
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