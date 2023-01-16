Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayeti sosyal medyada itiraf etmiş

Bir süredir kayıp olan Semih Sevgi'nin, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından başına sert bir cisim vurularak öldürülmüş. Cinayeti sosyal medya hesabından itiraf eden Seçil Çiftçi ile babası tutuklandı.

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen Çiftçi cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü.

Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, iddiaya göre eski sevgilisi Semih Sevgi’yi öldürdü.

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sert bir cisimle eski sevgilisine defalarca vurdu.

Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken kadın babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.

Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.