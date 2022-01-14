Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu 

Bulgaristan'dan getirdikleri aynı model ve markada ciplere geçirerek, sözde tamir ettirmiş gibi gösterip satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

14 Ocak 2022 Cuma 15:20
Şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu 

Şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu 


Türkiye'de hurda halde satın aldıkları ciplerin motor ve şasi numaralarını Bulgaristan'dan getirdikleri aynı model ve markada ciplere geçirerek, sözde tamir ettirmiş gibi gösterip satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Satılmak üzere galerilerde sergilenen 5 cipe polis tarafından el kondu. Şüphelilerin tamirhanesinde motor ve şasi numarası yazmakta kullanılan demir kalıplar ele geçirildi.

5 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay önce Bulgaristan'dan getirilen ciplerin motor ve şasi numaralarını değiştiren bir şebekenin varlığına ortaya çıkardı. Cumhuriyet savcılığından alınan talimatla şebekeyle ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı.

ESKİ CİPLERİ ALIP TAMİR ETTİRMİŞ GİBİ YAPIYORLARMIŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebeke elemanlarının unutulmuş ve çürümüş eski model cipleri buldukları, sahiplerinden 10 bin 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıklarını tespit etti. Daha sonra Bulgaristan'dan aynı model ve renkte bir cip getiren şüphelilerin bu iki aracı tamirhanelerinde bir araya getirdikleri öğrenildi. Burada, tamir edilemeyecek kadar eski olan ciplerin motor ve şasi numaralarının, yurt dışından gelen iyi durumdaki araçlara geçiren şebeke elemanlarının, sanki eski araçları tamir etmiş gibi göstererek satışa çıkardıkları tespit edildi.

LÜKS GALERİLERDE SERGİLİYORLARMIŞ

Özellikle koleksiyon yapan zengin iş adamlarına pazarlanmaya çalışılan ciplerin 850 bin lira ile 1 milyon lira arasında fiyatlarla satılmak üzere lüks galerilerde sergilendiği tespit edildi.

Oto hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, Maslak'ta bir tamirhaneye yaptıkları baskında şüpheliler Cengiz C.(49) ile Serhat C.(24) ve Mümtaz Ö.(24)'i gözaltına aldı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada motor ve şasi numarası yazmakta kullanılan demir kalıplar ele geçirildi. Öte yandan galerilerde satılmak üzere sergilenen 5 antika cipe polis tarafından el kondu. Yapılan incelemede toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 aracında motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
ÇipSahte şase Numarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte diplomalı doçent davasından tahliye çıktı
Sahte diplomalı doçent davasından tahliye çıktı
Üniversitede taciz skandalı | Kırıkkale Üniversitesi bu iddia ile çalkalandı
Üniversitede taciz skandalı | Kırıkkale Üniversitesi bu iddia ile çalkalandı
Bolu'da feci kaza | Anne, baba, çocuklar! Bir aile yok oldu!
Bolu'da feci kaza | Anne, baba, çocuklar! Bir aile yok oldu!
Ahmet Çalık'ın ölümü | Konyaspor yasta
Ahmet Çalık'ın ölümü | Konyaspor yasta
Dilara Yıldız Cinayeti | Eski nişanlı yemek masasında vurdu
Dilara Yıldız Cinayeti | Eski nişanlı yemek masasında vurdu
Sedefnur Çağlar düştü mü, intihar mı etti, yoksa aşağı mı atıldı
Sedefnur Çağlar düştü mü, intihar mı etti, yoksa aşağı mı atıldı
Okulda dayak görüntüleri tepkilere neden oldu
Okulda dayak görüntüleri tepkilere neden oldu
Adana'da Suriyeli çete çökertildi, sınır dışı edilecek
Adana'da Suriyeli çete çökertildi, sınır dışı edilecek
Mustafa Koç cinayeti | Duvardaki örüncek yüzünden kavga çıkmış
Mustafa Koç cinayeti | Duvardaki örüncek yüzünden kavga çıkmış
Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi
Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim