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Satırla saldıran sevgilisinin serbest bırakılması için olay çıkardı

Sosyal medyada tavla oynarken, genç bir kadına satırla saldıran adama müdahale etmediği için linç edilen vatandaşlar haklı çıktı. Elif D. adlı genç kız tutuklanan sevgilisinin serbest bırakılmasını istedi.

10 Ekim 2021 Pazar 23:37
Satırla saldıran sevgilisinin serbest bırakılması için olay çıkardı

Satırla saldıran sevgilisinin serbest bırakılması için olay çıkardı


Hatay'da kendisini satırla yaralayan sevgilisinin serbest bırakılması için adliyeye gelen Elif D. adlı genç kız ortalığı karıştırdı.

Genç bir kadına yönelik saldırıyısaldırıya müdahale etmediği için 4 erkek sosyal medyada adeta linç edilirken, saldırıda yaralanan Elif D. adlı kadın sevgilisinin serbest bırakılmasını istedi.

Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.’yi  satırla darp eden Oğuzhan K. adliyeye sevk edildi. Sevgilisinin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.

Olay, 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.’den (24)kaçan Elif D. (17), bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi. Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Oğuzhan K.’nin yakalandığı, yaralı Elif D.’nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif D. ile Oğuzhan K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Oğuzhan K.'den şikayetçi olmadı.

ADLİYEDE HAKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan K., bugün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan Elif D. de adliyeye gelerek erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Oğuzhan K.'ye sarılmak isteyen Elif D.’yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen Elif D., kendini yere attı. Elif D., kendisini engelleyen polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Satırlı Sevgili
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