Savcı Özlem Salkım'ı vuran silahın sahibi belli oldu



Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görevli Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 28’inci yaş günü için yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi, Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki evinde önceki gün doğum günü partisi yaptı. Çoğu kamuda çalışan arkadaş grubunu evine çağıran Salkım, doğum gününü kutladı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Salkım, silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Salkım, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Cumhuriyet savcısı Salkım, buradaki ilk müdahaleden sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Salkım’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TABANCA ASTSUBAYA AİT ÇIKTI

Ankara’da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat’ın Sorgun ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım’ın vurulmasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın meydana geldiği evde detaylı inceleme yaparken, Salkım’ı yaralayan kurşunun çıktığı tabancaya ise kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu. Evde ayrıca Salkım’ın başına girip çıkan mermi çekirdeği ile boş kovan da bulunarak incelenmek üzere alındı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan incelemede silahın evde bulunan astsubay A.M.’ye ait beylik tabancası olduğu öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından evde bulunan kadın Cumhuriyet savcısı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliye çalışanı B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet’teki ifadelerinde, “Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Özlem Salkım, tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. Şaka yapıyor gibi yaptı, o sırada silah patladı” dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin 4’ünün de benzer ifadeler verdikleri, ifadelerinin tutarlı ve birbirini doğrulayacak şekilde olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde silahın bitişik şekilde ateşlendiği belirlenirken, olayın intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkım’ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: “Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım’ın evdeki A.M.’ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir.

EŞYALARA EL KONULDU

Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım’ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.”