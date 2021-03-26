Savcı Özlem Salkım'ı vuran silahın sahibi belli oldu
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görevli Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 28’inci yaş günü için yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi, Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki evinde önceki gün doğum günü partisi yaptı. Çoğu kamuda çalışan arkadaş grubunu evine çağıran Salkım, doğum gününü kutladı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Salkım, silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Salkım, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Cumhuriyet savcısı Salkım, buradaki ilk müdahaleden sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Salkım’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
TABANCA ASTSUBAYA AİT ÇIKTI
Ankara’da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat’ın Sorgun ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım’ın vurulmasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın meydana geldiği evde detaylı inceleme yaparken, Salkım’ı yaralayan kurşunun çıktığı tabancaya ise kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu. Evde ayrıca Salkım’ın başına girip çıkan mermi çekirdeği ile boş kovan da bulunarak incelenmek üzere alındı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan incelemede silahın evde bulunan astsubay A.M.’ye ait beylik tabancası olduğu öğrenildi.
İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkım’ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: “Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım’ın evdeki A.M.’ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir.
EŞYALARA EL KONULDU
Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım’ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.”