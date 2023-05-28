Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sayım sonrası kaybolan torba itiraz edilince bulundu

İstanbul'da bazı sayım merkezlerinde ilginç olaylar yaşandı. Sayım sonrası kaybolan oy torbası yurttaşların itirazı sonrası bulundu.

28 Mayıs 2023 Pazar 21:53
Sayım sonrası kaybolan torba itiraz edilince bulundu

Sayım sonrası kaybolan torba itiraz edilince bulundu


Sultangazi'de çalınan oy torbası yurttaşların tepkileri üzerine 'bulundu'. Oylar yurttaşların talebi üzerine de belediye otobüsü ile taşındı.

İstanbul Sultagazi'de bulunan Aslangazi İlkokulu'nda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşların binaya girişine izin verilmedi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) müşahitlerinin de müdahalesinin ardından oy sayımı herkese açık olarak devam etti.


Son eren sayım işleminin ardından oy torbalarından birinin kayıp olduğu fark edildi. Kayıp torba vatandaşların itiraz üzerine bulundu. Ancak bu defa söz konusu torbadaki oyların geçersiz sayılacağı belirtildi.

SOL'da yer alan haberine göre, torbaların tamamının okuldan çıkarılmasını isteyenler otobüse kadar koridor oluşturdu. Oy pusulaları alkışlarla otobüse taşındı.

TEPKİLER ÜZERİNE OTOBÜS DEĞİŞTİRİLDİ

Sultangazi'de bulunan Gazi İlkokulu'nda ise tamamlanan sayım işleminin ardından çuvallara doldurulan oylar camları kapalı bir otobüs ile taşınmak istendi. Vatandaşların itirazı üzerine geri adım atıldı. Pusulalarının belediye otobüsü ile taşınmasına karar verildi. Sahip çıkılan oylar 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları ile okuldan çıkarıldı.

YSK'dan ilk açıklama | Sonuçlar erken açıklanacak
YSK'dan ilk açıklama | Sonuçlar erken açıklanacak
Seçim sahtekarlığı yapmış | Üstünden 3 farklı kimlik çıktı
Seçim sahtekarlığı yapmış | Üstünden 3 farklı kimlik çıktı
AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı
AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı
Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz
Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz
CHP liderine yeniden sansür | Telekom şirketleri AKP'nin emrine mi girdi?
CHP liderine yeniden sansür | Telekom şirketleri AKP'nin emrine mi girdi?
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
Anahtar Kelimeler:
SayımOy SayımıSeçim Sonucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP'nin seçim kutlaması Ordu'da can aldı
AKP'nin seçim kutlaması Ordu'da can aldı
Oy verirken Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, gözaltına alındı
Oy verirken Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, gözaltına alındı
AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı
AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı
Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var
Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var
Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi
Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi
Camiler, okullar derken kışlalara da politika girdi
Camiler, okullar derken kışlalara da politika girdi
Hemşire Saliha Tuncel'in ölümü araştırılıyor
Hemşire Saliha Tuncel'in ölümü araştırılıyor
Semih Sevim cinayeti | Şarkıcı Seçil Çiftci'ye müebbet isteniyor
Semih Sevim cinayeti | Şarkıcı Seçil Çiftci'ye müebbet isteniyor
Alkollü maganda makas ata ata 4 işçiyi öldürdü
Alkollü maganda makas ata ata 4 işçiyi öldürdü
Sevgi Demirci Cinayeti | Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sevgi Demirci Cinayeti | Ölü sayısı 5'e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim