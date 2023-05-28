Sayım sonrası kaybolan torba itiraz edilince bulundu



Sultangazi'de çalınan oy torbası yurttaşların tepkileri üzerine 'bulundu'. Oylar yurttaşların talebi üzerine de belediye otobüsü ile taşındı.

İstanbul Sultagazi'de bulunan Aslangazi İlkokulu'nda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşların binaya girişine izin verilmedi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) müşahitlerinin de müdahalesinin ardından oy sayımı herkese açık olarak devam etti.

Son eren sayım işleminin ardından oy torbalarından birinin kayıp olduğu fark edildi. Kayıp torba vatandaşların itiraz üzerine bulundu. Ancak bu defa söz konusu torbadaki oyların geçersiz sayılacağı belirtildi.

SOL'da yer alan haberine göre, torbaların tamamının okuldan çıkarılmasını isteyenler otobüse kadar koridor oluşturdu. Oy pusulaları alkışlarla otobüse taşındı.

TEPKİLER ÜZERİNE OTOBÜS DEĞİŞTİRİLDİ

Sultangazi'de bulunan Gazi İlkokulu'nda ise tamamlanan sayım işleminin ardından çuvallara doldurulan oylar camları kapalı bir otobüs ile taşınmak istendi. Vatandaşların itirazı üzerine geri adım atıldı. Pusulalarının belediye otobüsü ile taşınmasına karar verildi. Sahip çıkılan oylar 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları ile okuldan çıkarıldı.