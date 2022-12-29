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Şebnem hemşirenin ölümü davasında tutuklu kalmadı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında bir pansiyonun 3'ncü katından düşerek şüpheli bir şekilde can veren hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili davada tutuklu kalmadı.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:47
Şebnem hemşirenin ölümü davasında tutuklu kalmadı

Şebnem hemşirenin ölümü davasında tutuklu kalmadı



İstanbul Kadıköy'de 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölmesiyle ilgili görülen davada sanık Timuçin Bayhan beraat etti.

29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker, geçtiğimiz haziran ayında Kadıköy'de bulunan bir pansiyonun üçüncü katından düşerek yaşamını yitirmişti.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da hazır bulundu. 

BABA KÖKER "CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duruşmada söz verilen Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker,"Bu olayın başından beri cinayet olduğunu düşünüyorum. Odada iki kişiler, biri ölmüş, sanık kalmış ama sağ kalan şahıs on dakika bile nezarete alınmamış. Empati yapıyorum. Kendimi olay yerinde düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Ben mühendislik okudum, bu işlerden az çok anlarım. Maktulün oraya kendi kendine düşmesi mümkün değil. Adliyede size güveniyorum. Bu olayı siz çözeceksiniz. Adaleti sağlayacağınıza inancım tam ama fizikçi bilirkişiden rapor alınmadığı sürece bu mahkemenin kararını kabul etmiyorum" dedi. 


BAYHAN "BEN KATİL DEĞİLİM"

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında kesin ve somut bir delil olmadığı için sanığın beraatını talep etti. Sanık Timuçin Bayhan savunmasında, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Eğer bu davada bir adalet ve hukuk mücadelesi yapan biri varsa o benim. Bırakın darbetmeyi tek bir kötü söz söylemediğim şahsı öldürmekle yargılandım. Şebnem iyi bir insandı. Bende çok üzüntülüyüm. Ailenin acısını anlıyorum ama benim de hayatımı karartmalarına müsaade edemem. Şebnem'i ben öldürmedim" dedi.

Sanık savunmasının ardından baba Abdullah Köker salonunu terk etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Timuçin Bayhan hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmışsa da kesin ve somut delil olmadığından beraatına karar verdi. 

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. 

Anahtar Kelimeler:
ölümüCinayeti
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