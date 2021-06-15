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Şebnem Köker'in ölümü | Sevgilisi tutuksuz yargılanacak

Kadıköy'de gemi kaptanı olan erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek can veren İzmirli hemşire Şebnem Köker'in ölümü yargıya taşındı.

15 Haziran 2021 Salı 08:49
Şebnem Köker'in ölümü | Sevgilisi tutuksuz yargılanacak

Şebnem Köker'in ölümü | Sevgilisi tutuksuz yargılanacak


İstanbul'da gemi kaptanı olan sevgilisi Timuçin Bayhan’la kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybeden İzmirli hemşire Şebnem Köker’in (29) davasında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce şüpheli olarak görülmeyen Bayhan’ın gözaltına alındığı ve tutuksuz olarak yargılanacağı öğrenildi


29 yaşındaki hemşirenin İzmir'de yaşayan babası emekli Abdullah Köker, kızının pansiyonda kaldığı erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın tutarsız ifadeler verdiğini, kendisinin evli olduğunu kızı öğrendiği için Şebnem Köker'i öldürdüğünü söylemişti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Genç hemşirenin ölümünden sonra şüpheli sıfatıyla bile ifadesi alınmayan ve sadece tanık olarak ifadesi alınan Bayhan, olaydan bir hafta sonra sürpriz bir şekilde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanma talebi ile savcılıkta ifadesi alınan Bayhan, yurt dışı yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kızının ölümünden sorumlu tuttuğu kişinin gözaltına alınması sonrası acısı bir nebze olsun azalan baba Köker, Timuçin Bayhan'ın tekrar serbest kaldığını duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Baba Köker, bu işin peşini bırakmayacağını ve ömrünün son nefesine kadar bu davanın peşinde olacağını dile getirdi. Yakın zaman benzer bir olayla hayatını kaybeden Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın davasını örnek gösteren baba Köker, "O kadın, sevgilisi olan Burak Ercan ile yaşadığı rezidanstan esrarengiz bir şekilde düşüyüor. Adam düştü diye ifade veriyor. Mahkemeye çıkıyor tutuklanıyor. Burda da aynı şekilde. Sadece Timuçin bayhan ve kızım var, üçüncü kişi yok. Kaldı ki verdiği ifadeler çelişkili. Bu adamın önce tanık olarak ifadesi alınıyor, ardından da biz sesimizi yükseltince tekrar gözaltına alınıyor. Ama yine serbest kalıyor, ikisi de aynı tip olay, hatta benim kızımın ölümü daha çok daha çetrefilli" şeklinde konuştu.

AVUKATLAR ŞEBNEM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

İfade veren Timuçun Bayhan, genç kadınla kavga ettiğini, o sırada koluna bastırdığını ve tırnağının kırıldığı anlattı. Odada yaşanan kavganın saat detayını yanlış veren Bayhan, polislerin çelişkiyi fark etmesi üzerine, "Saat detayını atlamışım. Şebnem'le uğraşmaktan saati unuttum" diye konuştu. Öte yandan, Şebnem Köker'in çocukluk arkadaşı avukat Nevran Sığın'ın koordinesinde 100'den fazla avukatın davaya müdahil olmak istediği ve aralarında Şule Çet ile Aleyna Çakır'ın davalarına bakan Avukat Umur Yıldırım'ında olduğu belirtildi. Yeni Asır'a konuşan Sığın, "Bayhan'ın şüpheli olarak ifadesinin alınmaması ilginç. Bir odada iki kişi var, biri düşüyor, diğerinin sadece tanık olarak bilgisine başvuruluyor. Asıl önemli detay ise, otopside Şebnem'in tırnaklarında DNA'sı çıkması ihtimaline karşı 'Gündüz tartıştık, Şebnem kolumu sıktı o sırada tırnağı kırıldı' gibi bir ifade vermiş. Çok profosyonelce yönlendirilmiş" diye konuştu.


 

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Anahtar Kelimeler:
şebnem KökerCinayeti
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