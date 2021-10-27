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Şebnem Şirin cinayeti | Erkek arkadaşı evinde öldürdü

Pamukkale'de erkek arkadaşı ile tartışan Şebnem Şirin adlı genç kız, Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:46
Şebnem Şirin cinayeti | Erkek arkadaşı evinde öldürdü

Şebnem Şirin cinayeti | Erkek arkadaşı evinde öldürdü


Denizli Pamukkale güne kadın cinayeti haberiyle girdi. Şebnem Şirin adlı genç kız (25), kendi evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Olay, saat 06.00 sıralarında bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Edinilen ilk bilgilere göre, tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin´i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin´in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı´nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı´nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GENÇ KIZ AYRILMAK İSTEMİŞ

Öte yandan boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi.

Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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