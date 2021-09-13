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Sedanur Şen'in ölümü | Savcılık tutuklanmasını istedi

Maltepe'de iddiaya göre çalıştığı rezidansta ölü bulunan Turizm Otelcilik mezunu Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili şüpheli Serdar Yazıcı'nın yeniden tutuklanması istendi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 20:41
Sedanur Şen'in ölümü | Savcılık tutuklanmasını istedi

Sedanur Şen'in ölümü | Savcılık tutuklanmasını istedi



İstanbul Maltepe'de kaldığı rezidansta ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur'un, yanında bulunan şüpheli Serdar Yazıcı'nın 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Gelen son bilgiye göre, savcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Turizm ve otelcilik mezunu 24 yaşındaki Sedanur Şen’in 9 Eylül’de Maltepe’de bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada mahkeme, savcılığın tutuklama talebine rağmen, "kuvvetli suç şüphesi olduğu" tespiti yaparak adli kontrol kararı verdi. Mahkeme kararında şüphelinin "uzun süredir aynı adreste oturduğunu, sabit ikametgahı, iş sahibi olduğunu, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını, kaçacağına ve delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bilgi, belge ve iddianın bulunmaması" gerekçe gösterdi.  


SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Maltepe'de Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. 

"SIVI UYUŞTURUCU ALDIK BİRER BARDAK İÇTİK" 

Şüpheli Serdar Yazıcı’nın mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. Şüpheli Serdar Yazıcı, 10 gün önce tanıştıklarını, otel odasını Sedanur Şen’in tuttuğunu ve burada birlikte uyuşturucu aldıklarını ileri sürdü. Cinsel ilişkiye girdikten sonra Sedanur Şen’in annesinin araması nedeniyle otelden ayrıldıklarını söyleyen Şüpheli Serdar Yazıcı, daha sonra mesaj göndererek kendisini almasını istediğini anlattı. Genç kadını önce Beşiktaş’a bıraktığını daha sonra birlikte Taksim’e gittiklerini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, Sedanur’un Taksim’den sıvı uyuşturucu aldığını, sonra birlikte otele döndüklerini, birer bardak içtiklerini ileri sürdü.  

TÜM UYUŞTURUCULARI SİLAH VE PARA ÇANTASINA KOYDUM

Şüpheli Serdar Yazıcı, uyuyakaldıklarını, sabah kapının çalmasıyla uyandığını, Sedanur’un morardığını gördüğünü, o esnada heyecanla odada bulunan tüm uyuşturucu maddeleri, silah ve paranın olduğu çantanın içine koyduğunu ileri sürdü.  Daha sonra otel görevlilerine ambulans çağırmaları için haber verdiğini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirtti.  

UYUŞTURUCU SATIŞINDAN SABIKASI VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ümraniye'de mobilyacı olarak çalışan Serdar Y.'nin, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Serdar Y.'nin ifadesinde, gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, uyandığında arkadaşının vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği öğrenildi.
 

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