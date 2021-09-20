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Sedanur Şen'in ölümü | Serdar Yazıcı tutuklandı

Sedanur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin adli kontrolle serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli Serdar Yazıcı, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 23:09
Sedanur Şen'in ölümü | Serdar Yazıcı tutuklandı

Sedanur Şen'in ölümü | Serdar Yazıcı tutuklandı

İstanbul Maltepe'de, 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin adli kontrolle serbest bırakılan ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli Serdar Yazıcı, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Eylül'de, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir otel odasında Şahin'in ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı'nın serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu. 

İtirazı değerlendiren Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Bu arada, şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül'de Şişli'de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüpheli Serdar Yazıcı bu suçtan tutuklu bulunduğu Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, itirazı kabul eden Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine bağlandı.

Burada savunmasını yapan şüpheli Serdar Yazıcı, Sedanur Şen'in ölümüyle bir ilgisi olmadığını ileri sürerek, "Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Bildiğim, benim bu olayla bir ilgim olmadığıdır." şeklinde beyanda bulundu.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serdar Yazıcı'nın üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y, Serdar Yazıcı'nın (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Şen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ile "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan ve Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı öğrenilen Serdar Yazıcı, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.
 

Anahtar Kelimeler:
Cinayetiölümü
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