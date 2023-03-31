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Sedat Peker Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı iddiası

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin adına dağıtılan Ramazan kolileri nedeniyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ileri sürdü.

31 Mart 2023 Cuma 11:48
Sedat Peker Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı iddiası

Sedat Peker Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı iddiası



Seçimden iki ay önce yeni videolar yayınlama sözü veren Sedat Peker, İstanbul Pendik'te dağıtılan yardım kolileri ile gündemde. Peker'in avukatı Ersan Barkın, Pendik'te Ramazan kolisi dağıtan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını iddia etti. Barkın gözaltların, söz konusu kolilerin üzerinde 'Sedat Peker' yazısı olduğu için yapıldığını savundu. Geçen yıl da Peker'in adına koli dağıtan 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kolilerde 'Sedat Peker' isminin bulunduğu ve gözaltıların "suçu ve suçluyu övme" suçundan yapıldığını ifade eden Barkın, aynı suçlamaların Rize sel felaketinde de yapıldığını belirterek "Defalarca anlattık, İstinaf Mahkemesi kararları var. Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan birini,açık ve yakın tehlike oluşturacak biçimde,işlediği suç nedeniyle övmemişseniz, suç oluşmaz" dedi.

Barkın, yardımların kimseye duyurulmadan yapıldığına dikkat çekerek, "Bir elin verdiğini öbür elin bilmeyeceği’ ahlakıyla yapılan bir yardım faaliyetinde suç ‘yaratmayın’ Bu, zulüm olur" ifadelerini kullandı.

"PERU'DA YAKALANAN UYUŞTURUCULARI TAKİP EDİN"

Barkın paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yurttaşımızın,devletimizden beklediği;Ramazan paketlerinde suç aramaya göstereceği çabayı, Peru’da yakalanan ve varış noktasının Türkiye olduğuna dair dünya basınında haberler çıkan uyuşturucuların, gizlendiği seramik kutularının alıcısının tespiti için göstermesidir."

"8 SAAT BEKLETİLDİLER"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, karakola gidenlerden ikisi şüpheli, diğer 23'ü 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi. İfade verenler, işlemlerin ardından karakoldan ayrıldı. Bu kişilerin ifade için 8 saat karakolda bekletildiği öğrenildi. Şüpheli olarak ifadesi alınanlardan kişilerden birinin geçen yıl 14 Eylül'de Peker'in Beykoz'da bulunan evine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yılmaz Günay olduğu öğrenildi.

Bilgi sahibi olarak ifade verenler arasında yer alan İ.A, toptan gıda ticareti yaptığını ve bu nedenle kolilerin hazırlatıldığı gıda toptancısında bulunduğunu belirterek, "Biz oradayken Yılmaz Günay geldi. Günay'ı daha önceden tanırım. Sedat Peker adına yardım paketi dağıttığını gördüm. Yardım edebileceğimizi söyledik. Çıkacağımız sırada polisler geldi. Bize suçu ve suçluyu övme suçundan işlem yapılacağını söylediler" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerPekerRamazan Kolisi
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