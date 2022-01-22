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Sedef Kabaş gece yarısı gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın katıldığı TV programında sarfettiği sözler nedeniyle gece yarısı Sarıyer'deki evinden gözaltına alındığı açıklandı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 09:03
Sedef Kabaş gece yarısı gözaltına alındı

Sedef Kabaş gece yarısı gözaltına alındı

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında sözleri nedeniyle, RTÜK söz konusu kanal hakkında soruşturma başlatırken, Sedef Kabaş da gece yarısı evinden gözaltına alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı.

Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, “Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Anahtar Kelimeler:
GözaltıHakaret
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