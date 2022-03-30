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Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

İstanbul Eyüp ilçesinde 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan genç kadın, Kağıthane'de bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu.

30 Mart 2022 Çarşamba 23:45
Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu


İstanbul Eyüpsultan’ta 4 gün önce kaybolduğu bildirilen 26 yaşındaki Seher Akkoyun adlı gen kadın, Kağıthane’deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Genç kızın cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu öğrenildi. Genç kadının ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun geçtiğimiz cumartesi günü evden çıktı. Akkoyun'dan o andan itibaren haber alınmaması üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, genç kızın yaşadığı binanın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada bugün akşam saatlerinde Seher Akkoyun, Kağıthane’deki bir iş hanına girdi. Kadın, asansöre bildikten sonra binadaki kafeteryaya giriş yaptı. Tuvalete yönelen genç kız bir daha dışarıya çıkmadı.

KAFETERYANIN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kafeterya çalışanları bir süre sonra temizlik için tuvalete girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu fark eden çalışanlar, kilidi açıp içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kızın hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri genç kızın bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİNİN YANINDA ŞIRINGA BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri iş hanı ve kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda genç kızın binaya girdikten sonra asansörle kafeteryaya çıktığı ve tuvalete girdiği tespit edildi. Polisin genç kızın öldüğü tuvalette yaptığı incelemeler sonucunda cenazesinin yanında şırınga bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Seher Akkoyun’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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