Şehir eşkiyalarını serbest bırakılmasına jet soruşturma



İstanbul'da dehşet saçan gaspçıların serbest bırakılmasına ilişkin karara HSYK soruşturma açtı. 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir kişiyi alıkoymasının ardından gaspçıların dakikalarca şiddet uyguladığı şahsın 7 metre yükseklikten atıldığı ortaya çıktı. Saldırganlardan biri yakalandı. Ancak o da sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Karara başsavcılık aynı gün itiraz etti. Bir üst mahkemeye başvurdu. Bu kez mahkeme serbest bırakılan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.



Akıllara durgunluk veren olay 21 Eylül'de Bahçelievler'de yaşandı. Suriyeli Muhammed Selmo, aracıyla seyir halindeydi. Yolda mahalleden tanıdığı iki kişi elle dur işareti yaptı. Selmo, simaen tanıdığı kişilerin yanında durdu. İki kişi restoran işletmecisi Selmo'ya aracının satılık olup olmadığını sordu. Satılık cevabını alan iki kişi "binelim bakalım" deyip araca bindi. Korku dolu anlar da böyle başladı.

KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Arka koltuktaki kişi Muhammed Selmo'nun başına silah dayadı. "Aracı, bizim istediğimiz yere sür" diyerek tehdit etti. Issız dere yatağına geldiklerinde saldırganlar 4 kişi oldu. Gaspçılar Muhammed Selmo'dan yüklü miktarda para istedi.

Olumsuz yanıt alan saldırganlar, Selmo'yu darp etti. Aralarına alıp dakikalarca dövdü, havaya kaldırıp yere vurdu.

Selmo'nun 5 bin 700 lirasını, gümüş takı ve cep telefonunu da gasp ettiler.

7 METREDEN AŞAĞIYA ATTILAR

Para alamayan gaspçılar Selmo'yu 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Yaşanan dehşeti an be an kaydetmişti. Ağır yaralanan Selmo, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKALANDI, SERBEST KALDI

Bakırköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek saldırganların kimliğini ve yerlerini tespit etti ve bir saldırganı yakaladı. O da sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldı. Ancak karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla itiraz etti. Şehir eşkıyalarının elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmamaları için tutuklama istemiyle bir üst mahkemeye başvurdu.

JET HIZIYLA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi itirazı yerinde buldu. Öldürmeye teşebbüs eden ve serbest bırakılan şüpheliler, haklarında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranıyor.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Koç, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak HSK Birinci Dairesi’nce inceleme başlatılmıştır" dedi.