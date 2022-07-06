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Şehir hastanesinde silahlı saldırı | Dr. Ekrem Karakaya can verdi

Sağlık çalışanları bir yandan düşük ücretle mücadele ederken diğer yandan hastane magandalarının bıçaklı palalı ve silahlı saldırıların hedefi oldu. Konya'da Dr. Ekrem Karaya, güvenlik görevlisi olduğu bildirilen Hacı Mehmet Akçay tarafından görevi başında vuruldu.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:20
Şehir hastanesinde silahlı saldırı | Dr. Ekrem Karakaya can verdi

Şehir hastanesinde silahlı saldırı | Dr. Ekrem Karakaya can verdi


Sağlık kurumlarında hasta ve hasta yakınlarının yumruk, bıçaklı, palalı saldırısı artık silahlı baskınlara döndü. Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktor görevi başında silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Son saldırı Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Silahlı bir saldırgan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi.

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören Hacı Mehmet Akçay ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Hacı Mehmet Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya Hacı Mehmet Akçay ameliyata alındı.

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Son Güncelleme: 07.07.2022 01:29
Anahtar Kelimeler:
HastaneSaldırıKonya
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