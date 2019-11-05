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Şehir mangandaları minibüsle kız kaçırdı, halk otobüsü yakaladı

Sancaktepe’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç. isimli şahıs, genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek şoföre minibüsü takip etmesini sağladı..

Şehir mangandaları minibüsle kız kaçırdı, halk otobüsü yakaladı

Sancaktepe’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç. isimli şahıs, genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek şoföre minibüsü takip etmesini sağladı..

05 Kasım 2019 Salı 14:55
Şehir mangandaları minibüsle kız kaçırdı, halk otobüsü yakaladı

Şehir mangandaları minibüsle kız kaçırdı, halk otobüsü yakaladı



Sancaktepe’de minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtarmaya çalıştılar. Kızın bulunduğu aracın önü otobüsle kesildi, yolcular da minibüsü yumruklayarak kızı kurtarmaya çalıştı ancak şahıs kaçmayı başardı. İhbar üzerine harekete geçen polisin operasyonuyla şahıs yakalandı. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kızın kaçırıldığı minibüs, özel halk otobüsü ile Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi’ne kadar takip edildi. Bu sırada otobüsteki bazı yolcuların, kaçırılan kızı kurtarmaya çalışan otobüs şoförüne ‘evimize gideceğiz’ diyerek tepki gösterdiği görüldü. Otobüs sürücüsü, amansız takip sonucunda minibüsün önünü kesti.

YOLCULAR ARACI YUMRUKLADI

Kızın yakını ile otobüsteki vatandaşlar, durdurulan minibüse hamle yaptılar. Şahıs, minibüsle tekrar kaçmaya başlarken, vatandaşlar minibüsün camını yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, kaçırılan kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Daha sonra yakalanan şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Minibüs ile kaçırılan kızı özel halk otobüsü ile kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde özel halk otobüsü şoförü, sürücüsünün kız kaçırdığı minibüsü takip ediyor. Minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışıyor.

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