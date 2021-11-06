Şehit mezarlığına terör örgütü yandaşlarından çirkin saldırı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı’nın mezar taşında PKK yazılı fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması, tepki topladı. Polisin mezarlıkta yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanmadı. Şehidin babası Şaban Arlı, emniyet tarafından kendisine yapılan bilgilendirmede saldırının fiilen değil, sanal olarak gerçekleştirildiğinin söylendiğini belirterek, “Acilen hesap sorulmasını temenni ediyoruz” dedi.
Siirt’te 2015 yılında PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Emre Kaan Arlı’nın mezar taşında PKK yazılı fotoğrafların sosyal medya hesabından paylaşılması tepki topladı. Olayın ardından polis ekipleri, Körfez ilçesindeki mezarlıkta inceleme yaptı. Ancak herhangi olumsuz bir duruma rastlamadı. Paylaşımdaki fotoğrafın photoshop olduğu belirlendi. Polis, paylaşımı yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
"HER DAİM DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"
Yaşadıkları olayın kendilerini son derece üzdüklerini belirten Şaban Arlı şunları söyledi:
Son zamanlarda şehit ve şehit ailelerine karşı tutum ve davranışların bu insanları cesaretlendirmiş olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir kaygımız var; ülkenin siyasi gündeminden faydalanarak bizleri değişik yönlere çekmek gibi bir gayret olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı tepkimiz vardır ama onların duygu düşüncelerine alet olmayacağımızı devletimizin de her daim yanında olduğumuzu ve devletimizin de bizim yanımızda olduğunu bilmelerini istiyorum.