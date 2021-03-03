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Şehitlik ve mezarları DEAŞ'lı teröristler tahrip etmiş

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren, ibadet yerleri, mezarlıklar, türbe ve hazire yerleri ile sanat eserlerini tahrip eden DEAŞ'lı teröristler benzer eylemleri Türkiye'ye taşıdı.

03 Mart 2021 Çarşamba 11:54
Şehitlik ve mezarları DEAŞ'lı teröristler tahrip etmiş

Şehitlik ve mezarları DEAŞ'lı teröristler tahrip etmiş

Aralarında şehitliklerin de bulunduğu 79 mezar taşını kıran ve tahrip eden kişiler düzenlenen operasyonla yakalandı. Saldırganların terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’un Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat Pazar günü zarar verildi. 

Vatandaşların ihbarı üzerine Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp, yere atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşının kırıldığı belirlendi. Olayın ardından belediye ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu.

MEZARLIĞA MOTOSİKLETLERLE GELMİŞLER

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, mezarlığın gidiş-geliş güzergahında yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, 3 motosikletle gelen 6 şüphelinin saat 16.05 sıralarında mezarlığa girdiklerini, saat 17.45 sıralarında mezarlıktan çıktıklarını, yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika mezarlıkta kaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 6 kişiyi, adreslerine yapılan baskınla yakaladı. 

DEAŞ'IN TÜRKİYE EMİRİNİN OĞLU VE YEĞENİ DE BULUNUYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden ile yeğeni İmam Özden de bulunuyor. Sorguları tamamlanan diğer şüpheliler A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. ile sözde emir Özden'in oğlu ve yeğeni adliyeye sevk edildi.

MEZAR TAŞLARINDAKİ AYAKKABI TABANI İZLERİ ÖRTÜŞTÜ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yeğeni İmam Özden, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Mezarlıkta tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı izlerinin, yakalanan şüpheli T.A.’dan elde edilen spor ayakkabı ile benzerlik göstermesi üzerine, ayakkabı ve elde edilen izler mukayese amacıyla kriminal uzmanlarına gönderildi. Yapılan uzman incelemesinde şüpheli T.A.’nın ayakkabı tabanı ve mezar taşları üzerinden elde edilen ayakkabı tabanı izlerinin aynı olduğu tespit edildi.

'ŞİRK' GÖRÜYORLAR

DEAŞ silahlı terör örgütünün kontrolü altında bulunan bölgelerde, silahlı terör örgütü üyelerinin Suriye'de radikal selefi düşünce doğrultusunda tarihi eserler, heykeller, mezar taşları, mabetler gibi yerleri sözde 'şirk' olarak gördüğü ve bu yapıları tahrip ettiği biliniyor. DEAŞ silahlı terör örgütün radikal selefi düşüncesi doğrultusunda sözde şirk olarak görülen mezar taşlarının yıkılması gerektiği görüşünün, Alihocalı Mezarlığı'ndaki, mezarların tahrip edilerek zarar verilmesi olayını gerçekleştiren şüpheliler tarafından benimsenerek DEAŞ silahlı terör örgütünün fikir ve görüşleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

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AdanaYüreğiYüreğirDEAŞŞehitlikMezarlık
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