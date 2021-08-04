Sehte şifacı kaçtı, dayaklı tedavi kliniği mühürlendi



Kendisini ‘şifacı’ olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak ‘tedavi etmeye’ çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' olarak bilinen Iraklı Molla Ali Kalak isimli şarlatan, kayıplara karıştı. Öte yandan Başakşehir'de bulunan ve mühürlenen ofisin önündeki kuyruk sona ermedi.

Edinilen bilgilere göre, kendisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi.

Kürdistani, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu.

Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor.

Yapılan baskında ofisteki 3 kişi polis merkezine götürülürken Kürdistani kayıplara karıştı.

MÜHÜRLENEN OFİSİN ÖNÜNDE KUYRUK

Öte yandan mühürlenen ofisin önünde kuyruk sona ermedi. Ofisin bulunduğu sitenin güvenli görevlileri gelenlere durumu iletti. Tedavi umuduyla gelenler tüm açıklamalara rağmen Mala Ali Kürdistani ismiyle bilinen Molla Ali Kalak'ı beklemeye devam etti.

